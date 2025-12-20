Vildoza 7 (in 28’ 12 da due, 46 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 9 assist, 2 perse, 2 recuperi). Era un ex, ci teneva a fare bella figura. Edwards 6,5 (in 28’ 58 da due, 410 da tre, 78 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 5 perse, una stoppata subita). Non tanto l’errore finale, ma la gestione prima di alcuni palloni. Alston Junior 6,5 (in 31’ 24 da due, 23 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, una persa, una stoppata data e una subita). Cresce e si fa vedere. Jallow 5,5 (in 30’ 44 da due, 34 da tre, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 perse, una stoppata). Buone cifre, ma butta al vento alcune occasioni quando la squadra potrebbe scappare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle: costano caro le letture errate di Jallow e l’approccio morbido di Diouf e Smailagic. Vildoza monumentale, Akele cresce ancora

