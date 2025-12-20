Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni | Tradite le promesse

AGI - Un "colpo di mano" sulle pensioni che il Partito Democratico è riuscito a respingere. Quando la reazione delle forze di opposizione allo 'strappo' nella maggioranza sulla manovra raggiunge l'apice, Elly Schlein convoca una conferenza stampa 'volante' su quanto avvenuto nella notte al Senato. La leader dem entra nella sala Ex Difesa, assieme al presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, e alle prime linee del Pd in Commissione Bilancio, Beatrice Lorenzin e Daniele Manca. I volti sono segnati dalla maratona notturna. "Trovo pazzesco questo colpo di mano tentato sulle pensioni perché non si scherza con i risparmi di chi ha lavorato una vita intera. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: "Tradite le promesse" Leggi anche: Pressione fiscale ai massimi da 10 anni, le promesse tradite del Governo Meloni Leggi anche: Ipotesi bollette gonfiate per 5 mld: cosa dice l’indagine Arera e perché le opposizioni attaccano il governo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Manovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L'emendamento sulle lauree va cambiato»; Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, ipotesi nuovo emendamento per le imprese; Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: Tradite le promesse. Le opposizioni attaccano il governo sulle pensioni: "Tradite le promesse" - Quando la reazione delle forze di opposizione allo 'strappo' nella maggioranza sulla manovra raggiunge l'api ... msn.com

Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea - Dopo una giornata di dubbi e polemiche, il leghista e relatore alla Legge di Bilancio Claudio Borghi ha annunciato: "Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, r ... tg24.sky.it

Manovra, Lega di traverso: il governo sfiora la crisi e si rimangia tutto il pacchetto pensioni. Le opposizioni: “Implodono, Giorgetti lasci” - La seduta serale della commissione Bilancio del Senato che avrebbe dovuto procedere spedita nel voto sugli ... ilfattoquotidiano.it

?Nuove Rivalutazioni Pensioni 2026 ? Ecco Tutte le Novità in Arrivo!

Le opposizioni attaccano dopo le tensioni nel centrodestra sulla manovra, La segretaria del Pd Elly Schlein commenta: "Si è rotta la maggioranza". Il leader del M5s Giuseppe Conte parla di "notte di follia". #ANSA x.com

TvSei. . Bilancio 2026, Patto per l’Abruzzo: “Tagli e nuovi debiti, sanità divora risorse” Le opposizioni di centrosinistra in Regione, riunite nel Patto per l’Abruzzo, attaccano l’amministrazione Marsilio sul Bilancio di previsione 2026. “Solo tagli e nuovo indebitam - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.