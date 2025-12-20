Le mosse per rinforzare il Diavolo Milan la rosa ristretta non basta più Con Gimenez ai box subito Fullkrug Thiago Silva più di una suggestione

Il ritorno da Riad a testa bassa: fuori dalla Supercoppa come dalla Coppa Italia. E un fine settimana per leccarsi le ferite, prima di riprendere gli allenamenti lunedì, quando scatterà l’operazione riscatto che dovrà concretizzarsi in campionato, domenica prossima a San Siro alle ore 12.30, contro l’ Hellas Verona. Nel frattempo, col mercato di riparazione alle porte, è tempo di agire. Accordo trovato tra il Milan e Niclas Fullkrug, con la società di via Aldo Rossi pronta a “sobbarcarsi“ lo stipendio non proibitivo del centravanti, di poco superiore al milione di euro, fino al prossimo giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le mosse per rinforzare il Diavolo. Milan, la rosa ristretta non basta più. Con Gimenez ai box, subito Fullkrug. Thiago Silva più di una suggestione Leggi anche: Calciomercato Milan, Thiago Silva pronta a TORNARE in rossonero? Spunta la suggestione per la difesa di Allegri: Le ultimissime Leggi anche: Milan, rispunta Disasi: opzione per gennaio. La suggestione Thiago Silva … La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Milan, duello con la Roma per Zirkzee in vista di gennaio. Le mosse per rinforzare il Diavolo. Milan, la rosa ristretta non basta più. Con Gimenez ai box, subito Fullkrug. Thiago Silva più di una suggestione - Un gruppo da appena diciannove giocatori di movimento presenta il conto: servono almeno due rinforzi. sport.quotidiano.net

Gazzetta: "Fullkrug aspetta il Diavolo, ma non fa gol da aprile... Zirkzee pista che stuzzica" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in merito alle possibili mosse in attacco del Milan in vista del prossimo mercato invernale: "Fullkrug aspetta ... milannews.it

Conceiçao power, così mister 'Tornado' ha dato una scossa al Milan - Theo, Leao, le mosse vincenti e i piani di mercato che rilanciano il Diavolo - Le mosse a centrocampo, gli obiettivi rossoneri e i piani di mercato L'Epifania del Diavolo si è materializzata in ... affaritaliani.it

Tra infortuni, gol che mancano e scelte bocciate, il ds Angelozzi valuta le mosse per rinforzare l’attacco rossoblù. - facebook.com facebook

MERCATO ATTACCANTI: Milan su Füllkrug a Gennaio! Il Milan sta accelerando per rinforzare l'attacco a gennaio. L'Obiettivo è Füllkrug (West Ham): Il DS Igli Tare ha riallacciato i contatti con l'entourage del centravanti tedesco Niclas Fülkrug (32 anni). x.com

