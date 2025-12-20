le migliori serie tv che seguono le avventure di un gruppo di amici

Gran parte delle serie tv incentrate sui gruppi di amici e sulle loro peripezie si fondano su trame essenziali. I protagonisti si incontrano in un bar, in una caffetteria o a casa di qualcuno: il contesto cambia poco. Non sempre condividono lo stesso lavoro, talvolta vivono lontani e ciascuno ha conosciuto gli altri in circostanze particolari. La base, comunque, resta semplice. Portare questa semplicità sullo schermo, però, è tutt’altro che immediato. Le migliori serie dedicate alle dinamiche tra amici sono veri capolavori di casting, scrittura e sviluppo dei personaggi. I Love LA, l’ultima arrivata, porta la firma della ormai celebre attrice e comica Rachel Sennott, che ne è anche protagonista. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

