Ogni anno, Barack Obama condivide le sue preferenze musicali, offrendo uno sguardo sincero sui brani che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi. La sua playlist del 2025 include anche alcune tracce di K-pop, dimostrando apertura verso diversi generi e culture. Questa selezione rappresenta un momento di riflessione sulle tendenze musicali contemporanee e sui gusti di una figura pubblica di rilievo. Le migliori canzoni del 2025 secondo Barack Obama (e nella playlist c’è anche il K-pop).

L’annuale lista dei film, libri e canzoni preferiti da Barack Obama negli ultimi dodici mesi è ormai diventata una vera e propria tradizione natalizia, al pari del Whamageddon e del ritorno in classifica di Mariah Carey. Anche quest’anno l’amato ex presidente democratico -di recente preso di mira da Donald Trump, che ha alterato la targa apposta accanto al suo ritratto nella Walk of Fame presidenziale- ha stilato l’elenco delle sue preferenze personali. Scorrendo i nomi, salta subito all’occhio la presenza delle BLACKPINK, ulteriore dimostrazione del fatto che, ormai, il K-pop sia apprezzato a livello globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

