Le infinite possibilità di un' edicola vuota

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E poi c’è Treviglio. Che non è una metafora, non è una periferia simbolica, non è un laboratorio da convegno. È una città normale, con una ex edicola chiusa da anni, un chiosco che ha smesso di vendere giornali quando i giornali hanno smesso di essere una promessa quotidiana. Un vuoto piccolo, urbano, quasi invisibile. Ed è da lì che nasce una storia che non parla di eroismi, ma di precisione. Che è una forma sottovalutata di coraggio. All’Enfapi di Treviglio succede una cosa strana, e quindi preziosa: i ragazzi imparano un mestiere senza essere ridotti a quel mestiere. Studiano meccanica, progettazione, sostenibilità, ma intanto leggono Shakespeare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

