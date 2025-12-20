E poi c’è Treviglio. Che non è una metafora, non è una periferia simbolica, non è un laboratorio da convegno. È una città normale, con una ex edicola chiusa da anni, un chiosco che ha smesso di vendere giornali quando i giornali hanno smesso di essere una promessa quotidiana. Un vuoto piccolo, urbano, quasi invisibile. Ed è da lì che nasce una storia che non parla di eroismi, ma di precisione. Che è una forma sottovalutata di coraggio. All’Enfapi di Treviglio succede una cosa strana, e quindi preziosa: i ragazzi imparano un mestiere senza essere ridotti a quel mestiere. Studiano meccanica, progettazione, sostenibilità, ma intanto leggono Shakespeare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le infinite possibilità di un'edicola vuota

Leggi anche: Le infinite possibilità del giornalismo

Leggi anche: L’autunno si gioca sugli accessori. Borse, scarpe, orologi, gioielli da comprare online: un click, infinite possibilità di stile...

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Una sola macchina. Infinite possibilità di allenamento. La ASX-4000 Toorx è la stazione all-in-one progettata per chi vuole il massimo da una home gym o da uno studio professionale. Pacco pesi in acciaio 2 × 90 kg con carter di protezione Sistem - facebook.com facebook