Le foto dell' anno | il mondo nel 2025
Dall'insediamento di Donald Trump alla protesta «No Kings», dal genocidio a Gaza alla morte di Papa Francesco, ecco tutti gli scatti che raccontano l'anno che stiamo per salutare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Docenti dell'anno e 'Alfieri' dell'Università: tutte le nomine dell'anno accademico 2024-2025
Leggi anche: La «persona dell’anno» scelta dal Time per il 2025 è l’intelligenza artificiale: «Nel bene e nel male sta influenzando le nostre vite»
Premiata la foto animale più divertente del 2025; I libri di fotografia del 2025; Foto dell'anno ITF, vince l'irripetibile scatto a Paolini; Le foto dell'anno: il mondo nel 2025.
La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto... - Si stima che siano 5 milioni gli italiani usano oggi ChatGPT, numero triplicato in un anno e destinato a salire ... rtl.it
Musk, Zuckerberg e Amodei, gli "architetti dell'Ai" sono le persone dell'anno per il Time - La rivista ha pubblicato due copertine che ritraggono gli amministratori delegati di alcune delle big tech coinvolte nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale ... today.it
ITF Tennis, lo scatto di Ray Giubilo a Jasmine Paolini è la foto dell’anno 2025 - Ennesimo riconoscimento per il fotografo al termine di questa bellissima stagione che ha visto l’azzurra protagonista. tennisitaliano.it
Le foto dell'anno 2025 di @NatGeo | GMA
«Quando salvi un bambino, salvi il mondo intero. Ma, da quest’anno, mi piacerebbe ricordare la memoria del mio amico Silvio Adinolfi con lo slogan “Una monetina per la TIN”.» Sono parole che arrivano dritte al cuore quelle del dottor Attilio Barbarulo, primari - facebook.com facebook
Quest’anno influenza sta facendo davvero male a tutto il mondo. Siamo di fronte a una pandemia influenzale x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.