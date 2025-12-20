Le foto della vergogna e la caccia al poliziotto degli antagonisti
E ci risiamo. Pezzi di asfalto di 20 centrimetri. Scudi spezzati. Caschi bucati dalle pietre appuntite. Eccola qui la violenza criminale antagonista. Ancora una volta. La caccia al poliziotto non conosce tregua ma ha i contorni vigliacchi di chi agisce a volto coperto o con maschere antigas. Tutto premeditato, tutto doloso. L'obiettivo è sempre lo stesso: cercare il morto. Le foto sono qui e le pubblichiamo a beneficio di chi potrebbe avanzare il dubbio che si tratti delle solite esagerazioni dei sindacati delle forze dell'ordine o della propaganda governativa. Immagini e video non ammettono smentite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: L'occupazione della vergogna: le foto della scuola devastata, blitz degli esterni
Leggi anche: L'assalto degli antagonisti: così volevano ribaltare la camionetta della polizia
Le foto della vergogna: la violenza choc degli antagonisti contro la polizia a Torino - La caccia al poliziotto non conosce tregua ma ha i contorni vigliacchi di chi agisce a volto coperto o con maschere antigas ... ilgiornale.it
Ancona, in piazza per Narcos il cane ucciso al parco da un colpo di pistola esploso da un poliziotto. Attivisti chiedono spiegazioni. Momenti di tensione - Ad Ancona, in piazza Roma, partecipata manifestazione per il cane Narcos, ucciso da un poliziotto la settimana scorsa con un colpo di pistola esploso in ... corriereadriatico.it
Il governo, interessato ai voti dei cacciatori, vuole consentire la caccia OVUNQUE. Anche con tecnologie molto sofisticate, e ACCECANDO gli uccellini per usarli come richiami vivi. Firma anche tu per fermare questa oscena vergogna! #cacciatori #caccia #noa - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.