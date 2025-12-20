le foto della vergogna e la caccia al poliziotto degli antagonisti

E ci risiamo. Pezzi di asfalto di 20 centrimetri. Scudi spezzati. Caschi bucati dalle pietre appuntite. Eccola qui la violenza criminale antagonista. Ancora una volta. La caccia al poliziotto non conosce tregua ma ha i contorni vigliacchi di chi agisce a volto coperto o con maschere antigas. Tutto premeditato, tutto doloso. L'obiettivo è sempre lo stesso: cercare il morto. Le foto sono qui e le pubblichiamo a beneficio di chi potrebbe avanzare il dubbio che si tratti delle solite esagerazioni dei sindacati delle forze dell'ordine o della propaganda governativa. Immagini e video non ammettono smentite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

