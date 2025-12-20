Le decisioni del giudice sportivo Due giornate di stop a Tassi Jesina Mano dura sulla Vigor Castelfidardo
In Eccellenza due giornate di squalifica a Tassi (Jesina). Una a Morelli (Urbino), Stortini (Fabriano Cerreto), Passalacqua (Trodica), Dominici (K Sport Montecchio Gallo), Martedì (Montefano) e Pasqualini (Sangiustese). Inibizione fino al 24 dicembre per il dirigente Grelli della Jesina. Ammenda di euro 250 alla Jesina "per aver, la propria tifoseria, durante tutta la gara, rivolto continui insulti e minacce all'indirizzo della terna arbitrale. In tre occasioni inoltre, veniva lanciato in campo un pallone precedentemente fuoriuscito dal terreno di gioco, con l'intento di interferire con il regolare svolgimento della gara".
