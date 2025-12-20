Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive della vittoria del Napoli in Supercoppa sul Milan, soprattutto della resurrezione del Napoli del tecnico salentino a dispetto di tutto quel che in città è stato detto e scritto su di lui e sul Napoli descritto come una squadra alla deriva dopo le sconfitte di Lisbona e Udine. Scrive Carratelli: Le immancabili capère del golfo (capèra è la parrucchiera chiacchierona che intriga con pettegolezzi e sospetti) avevano già sentenziato: Conte è fermo, non reagisce, balbetta e la squadra è persa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le capère del golfo avevano già sentenziato contro Conte: non reagisce, a fine anno andrà via (Carratelli)

Leggi anche: Conte aveva capito tutto già a Dimaro e le sue parole sulla stagione difficilissima non furono comprese (Carratelli)

Leggi anche: Conte e De Laurentiis si erano già incontrati e avevano parlato un’ora dopo l’Eintracht (Sportmediaset)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Questa casa sulle colline del Lago d’Orta aveva tutto: vista mozzafiato sul golfo della Bagnera, piscina, giardino privato, posto auto e garage. La settimana in cui l’abbiamo venduta, ci ha chiamati un cliente tedesco che la seguiva da mesi e si è allarmato n - facebook.com facebook