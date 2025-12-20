Lazio non sfonda la Cremonese resiste e spaventa i biancocelesti all’Olimpico finisce 0-0

Lazio e Cremonese si affrontano in una sfida equilibrata all’Olimpico, conclusa senza reti. La partita si è svolta senza grandi occasioni da rete, evidenziando la resistenza della Cremonese e la difficoltà dei biancocelesti nel trovare la via del gol. Un risultato che mantiene invariati gli equilibri in classifica e lascia aperta ogni considerazione sulla forma delle due squadre. Lazio non sfonda, la Cremonese resiste e spaventa i biancocelesti, all’Olimpico

Roma 20 dicembre 2025 – Non ne voleva sapere di essere spezzato e l'equilibrio tra Lazio e Cremonese è durato fino al triplice fischio dell'arbitro. Finisce 0-0 la sfida dell'Olimpico, dove le squadre si sono equivalse sotto quasi ogni punto di vista. I padroni di casa forse ci provano qualcosa in più rispetto agli ospiti, ma non riescono a incidere. Espulso nel finale Ceccherini, ma troppo tardi per permettere ai capitolini di fare la differenza. Primo tempo. Confermate quasi in toto le ipotesi della vigilia circa la formazione biancoceleste. Sarri ritrova Gila dopo la squalifica e gioca in coppia con Romagnoli davanti a Provedel.

Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: pari senza emozioni all’Olimpico - Biancocelesti e grigiorossi danno vita a una partita priva di sussulti: Sarri e Nicola si devono accontentare ... msn.com

Lazio-Cremonese, Sarri sbatte contro il muro di Nicola: poche emozioni all’Olimpico - I biancocelesti non riescono ad abbattere il muro grigiorosso e non vanno oltre il pareggio allo Stadio Olimpico: resiste il tabù neopromosse ... msn.com

