Lazio e Cremonese non si fanno male all'Olimpico finisce 0-0 | poche occasioni e ritmi bassissimi
Lazio e Cremonese non si fanno male nel primo anticipo della 16a giornata di Serie A, allo stadio Olimpico finisce 0-0: poche occasioni e ritmi bassissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le pagelle di Lazio-Cremonese: Cataldi l'ultimo ad arrendersi, male Taty - Una Lazio con poca fantasia e qualità non riesce a sfondare il muro della Cremonese, che conduce per 90' una partita ordinata. laziopress.it
Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: biancocelesti fermati in casa dai grigiorossi Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan- - facebook.com facebook
Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali: Sarri punta su Pedro, Nicola si affida a Vardy x.com
