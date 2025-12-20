Lazio-Cremonese un brodino prenatalizio | 0-0 senza emozioni

La partita tra Lazio e Cremonese si è conclusa con un pareggio senza reti, terminando 0-0. La gara si è caratterizzata per un ritmo contenuto e poche occasioni da gol, offrendo uno spettacolo discreto ai tifosi presenti. Entrambe le squadre hanno mostrato attenzione in difesa, senza riuscire a trovare la rete. L'incontro si è concluso senza emozioni particolari, lasciando aperto il discorso sulla prossima sfida.

LAZIO-CREMONESE 0-0 LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (37'st Lazzari sv); Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Vecino 6 (19'st Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 5.5, Pedro 5.5 (19'st Noslin 6). In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Tavares, Provtsgaard, Farcomeni, Fernandes. Allenatore: Sarri 6. CREMONESE (3-4-1-2): Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 6, Folino.

