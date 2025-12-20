(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 20 dicembre, i biancocelesti ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria, in nove contro undici, di Parma, sfida finita 1-0 e decisa dal gol di Noslin . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lazio-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Cremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lazio-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Cremonese: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica; Dove vedere Lazio-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lazio-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming.

Lazio-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Oggi, sabato 20 dicembre, i biancocelesti ospitano la Cremonese - cn24tv.it