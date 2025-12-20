Lazio Cremonese 0-0 | Sarri frena in casa e perde terreno dalla Juventus Se i bianconeri battono la Roma… La situazione aggiornata

Lazio Cremonese 0-0: il pareggio interno blocca i biancocelesti a 23 punti, la Juve ha l'occasione di volare a +6 battendo la Roma stasera. Il sabato di Serie A si apre con un risultato a sorpresa che rimbalza immediatamente fino a Torino, regalando un sorriso inaspettato all'ambiente bianconero a un'ora dal calcio d'inizio del big match. Allo Stadio Olimpico, la Lazio di Maurizio Sarri non va oltre un deludente 0-0 contro una Cremonese ordinata e combattiva. Nonostante il dominio territoriale e il forcing finale, i biancocelesti hanno sbattuto contro il muro eretto dalla formazione lombarda, uscendo dal campo tra i mugugni del proprio pubblico per un passo falso che rischia di pesare enormemente nell'economia della stagione.

