Lazio-Cremonese 0-0 finisce senza gol all’Olimpico

Si è conclusa sullo 0-0 la sfida dell’ Olimpico tra Lazio e Cremonese, gara inaugurale della 16ª giornata di Serie A. Una partita con poche emozioni, decisa solo negli ultimi minuti: in pieno recupero, infatti, Ceccherini della Cremonese è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Cancellieri appena fuori area. La punizione successiva calciata da Cataldi ha scheggiato l’incrocio dei pali, senza però sbloccare il risultato. 1 punto ciascuno!?? #LazioCremonese pic.twitter.comt72dGHGvun — Lega Serie A (@SerieA) December 20, 2025 La Lazio di Maurizio Sarri e la Cremonese di Davide Nicola chiudono così un incontro scialbo, caratterizzato da numerose assenze tra i biancocelesti e da un atteggiamento ordinato ma poco incisivo da parte degli ospiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio-Cremonese 0-0, finisce senza gol all’Olimpico Leggi anche: Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico Leggi anche: Pronostico Lazio-Cremonese: all’Olimpico finisce (quasi) sempre così La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A Enilive | Lazio-Cremonese, i numeri in casa contro i lombardi; Lazio-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Cremonese: comincia la 16ª giornata; Calcio Live: in campo Lazio-Cremonese (0-0), fine primo tempo. La Lazio non spicca il volo: con la Cremonese arriva un deludente 0-0 - All'Olimpico poche emozioni e un pari che ancora una volta frena la rincorsa della squadra di Sarri. corrieredellosport.it

