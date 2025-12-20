Lazio, obiettivo chiaro: tre punti contro la Cremonese per chiudere l’anno in piena corsa europea. Tutti i dettagli La Lazio si presenta alla sfida con la Cremonese con un obiettivo immediato e concreto, che potrebbe diventare realtà già questa sera. A Formello, dopo un’estate complicata e due settimi posti consecutivi, si è scelto di mantenere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, appuntamento decisivo: una vittoria con la Cremonese può spalancare le porte dell’Europa nel periodo natalizio

Leggi anche: Lorenzo Musetti e il cuscinetto di punti su Auger-Aliassime: la semifinale con Zverev può spalancare le ATP Finals

Leggi anche: Opportunità di lavoro nel periodo natalizio, Maw avvia nuove selezioni: le figure ricercate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica al Passetto con la Lazio; SONDAGGIO - Parma-Lazio: ecco il vostro migliore in campo.

Burnley-Lazio 0-1, promossi e rimandati: Cancellieri brillante e decisivo, Nuno Tavares in crescita, Zaccagni e Dia poco brillanti - La Lazio espugna il campo del Burnley grazie a un goal di Cancellieri: Quattro traverse totali, un rigore fallito da Zaccagni e indicazioni utili per Sarri. calciomercato.com

Appuntamento con "L'altro Lazio" IL TERMINILLO E MONTE LIVATA shorturl.at/87z1c x.com

Appuntamento Sabato sera alle ore 21.00 su Lazio Tv Canale 13 e in diretta Facebook con ...... e non solo - facebook.com facebook