L' azienda che regala 2mila euro a ogni dipendente per Natale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per questo Natale 2025 l'azienda Ltc con sede a Legnano ha deciso di fare un ricco regalo ai propri dipendenti. Ogni lavoratore della multinazionale ha ricevuto un bonus pari a 2mila euro. Era già successo lo scorso anno, quando la società aveva regalato ai dipendenti 2.500 euro (500 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

