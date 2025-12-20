Lavori sulle strade comunali extraurbane riasfaltata la ' Melfignana' per oltre 4 chilometri
Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria su 4,3 chilometri della strada comunale extraurbana Melfignana, nell’ambito dell’accordo quadro che prevede lavori manutenzione straordinaria sulle strade della zona C (borgate e strade extraurbane) valido per l'annualità 2025 e 2026.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
