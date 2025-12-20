Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria su 4,3 chilometri della strada comunale extraurbana Melfignana, nell’ambito dell’accordo quadro che prevede lavori manutenzione straordinaria sulle strade della zona C (borgate e strade extraurbane) valido per l'annualità 2025 e 2026.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Lavori sulle strade comunali extraurbane, riasfaltata la 'Melfignana' per oltre 4 chilometri

Leggi anche: Manutenzione straordinaria per le strade comunali urbane ed extraurbane di Savignano

Leggi anche: Lavori sulle strade comunali. Nuovo piano da 224mila euro. La Giunta: "Impegno costante"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità, proseguono le manutenzioni anche nelle strade bianche; Strade, scuole e patrimonio storico: il bilancio dei lavori pubblici a Viterbo; Nuovo look per strade, scuole e fontane. Floris: Città rivoluzionata in un anno; San Sperate si rifà il look: 140mila euro per strade più sicure e piazze più belle.

Lavori pubblici ad Altopascio. Cantieri in via San Francesco. Scuole, palestre e strade - Nell’area sorgeranno anche impianti sportivi in cui si potranno svolgere attività di basket e volley ... msn.com