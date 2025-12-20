BRINDISI - Si sono picchiati, senza esclusione di colpi, al semaforo. Anche con gli strumenti con cui lavorano. Protagonisti della violenta lite, due lavavetri. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 20 dicembre 2025, prima delle 10, a Brindisi.L'incrocio semaforico è quello che interseca via. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Lavavetri si picchiano al semaforo: intervengono le volanti e due ambulanze

