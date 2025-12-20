L'auto che ha travolto e ucciso la 20enne Matilde Baldi andava a 212 km all'ora

La Porche che ha colpito l'auto su cui viaggiava la 20enne Matilde Baldi andava a una velocità di 212 kmh. Secondo le prime ricostruzioni Matilde sarebbe finita in mezzo a una gara clandestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

