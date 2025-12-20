L’austriaca Gali? è la nuova opposta del Gruppo Formula 3 Messina
Il Gruppo Formula 3 Messina ha raggiunto l’accordo con Anamarija Gali?, opposta austriaca che entra a far parte del roster messinese. Nata a Hall in Tirol nel 2001, 201 cm, Gali? inizia la propria carriera nella stagione 201516 con il Mils, prendendo parte all’Austrian Volley League Women 2. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
