È tempo di battaglia per l’ Atlante Grosseto. Oggi alle 15 i biancorossi sono impegnati in una difficile trasferta a Morbegno sul campo del MGM 2000: saranno 40 minuti di futsal vero, per la tredicesima e ultima giornata del girone di andata di A2 Elite di calcio a 5. Le due formazioni sono separate da un punto in classifica, con i biancorossi che tengono un lieve vantaggio sugli avversari, ed entrambe sono reduci da una vittoria nell’ultima giornata di campionato. Entrambe sono a metà classifica, con i playoff che sono sempre alla portata di entrambe le formazioni. Alla formazione di mister D’Urso servirà scendere in campo col giusto approccio per evitare cali di concentrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Atlante Grosseto in trasferta a Morbegno

Leggi anche: Volley femminile e maschile. La Cerretese in trasferta a Marina di Grosseto. Domani per I’Giglio e Timenet gare casalinghe

Leggi anche: Serie D - Gara in trasferta per il San Donato a Terranova. Scandicci aspetta il temibile Grosseto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Atlante Grosseto in trasferta a Morbegno - Oggi alle 15 i biancorossi sono impegnati in una difficile trasferta a ... lanazione.it