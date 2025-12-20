Latitante dopo una rapina | ' beccato' dalla polizia locale

Giovedì 18 dicembre a Genova, la polizia locale ha fermato due uomini, uno per aver violato più volte il divieto di dimora e l’altro, latitante dopo aver commesso una rapina. L’intervento ha permesso di garantire maggiore sicurezza nel quartiere e di assicurare alla giustizia chi aveva infranto le norme. La presenza delle forze dell’ordine si conferma un elemento importante per il controllo del territorio.

In un caso si tratta di un 32enne algerino irregolare sul territorio e gravato da numerosi precedenti.

