L’Atalanta sfida il Genoa Palladino | Vicini a Pasalic a Marassi non ci sarà | siamo una famiglia
Zingonia. Pochi, ma buoni. Anche nelle difficoltà di una rosa che si stringe, di una serie di infortuni che inevitabilmente condizionano la quotidianità e soprattutto nel dover affrontare ed elaborare il lutto che ha colpito Mario Pasalic, Raffaele Palladino da buon leader tiene unito il gruppo, ricordando che oltre alla squadra c’è una famiglia. Lo fa alla vigilia della sfida che definisce “la più importante”, contro il Genoa in trasferta su un campo ostico, che lui conosce bene, avendoci giocato. Ci saranno novità di formazione, da Scalvini a Maldini, due possibilità più che concrete su cui lavorare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Atalanta, Palladino: "Ecco perché ho fatto partire Pasalic e non Scamacca"
Leggi anche: Napoli-Atalanta, ecco il primo undici di Palladino: Pasalic trequartista dietro a CdK e Lookman
L’Atalanta sfida il Genoa, Palladino: “Vicini a Pasalic, a Marassi non ci sarà: siamo una famiglia” - Venerdì il tecnico, Luca Percassi e una delegazione è stata in Croazia dal numero 8, che ha perso il padre: “Settimana toccante”. bergamonews.it
Atalanta, domani la sfida contro il Genoa. A breve la conferenza di Palladino - Atalanta vede i nerazzurri intenzionati a ritrovare la vittoria in trasferta che in campionato manca dal 21 settembre. tuttomercatoweb.com
DIRETTA/ Atalanta Genoa (risultato finale 4-0): poker Dea, è ai quarti! (Coppa Italia 3 dicembre 2025) - 0: la Dea si qualifica ai quarti di Coppa Italia con una vittoria netta contro il Grifone. ilsussidiario.net
La situazione infortuni in casa Genoa in vista della sfida contro l'Atalanta - facebook.com facebook
Rossazzurri in campo in vista della sfida di domenica con l’Atalanta Under 23 #ForzaCatania x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.