L’Atalanta sfida il Genoa Palladino | Vicini a Pasalic a Marassi non ci sarà | siamo una famiglia

Zingonia. Pochi, ma buoni. Anche nelle difficoltà di una rosa che si stringe, di una serie di infortuni che inevitabilmente condizionano la quotidianità e soprattutto nel dover affrontare ed elaborare il lutto che ha colpito Mario Pasalic, Raffaele Palladino da buon leader tiene unito il gruppo, ricordando che oltre alla squadra c’è una famiglia. Lo fa alla vigilia della sfida che definisce “la più importante”, contro il Genoa in trasferta su un campo ostico, che lui conosce bene, avendoci giocato. Ci saranno novità di formazione, da Scalvini a Maldini, due possibilità più che concrete su cui lavorare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

