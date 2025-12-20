Grazie a un intervento chirurgico, oggi possono sorridere anche i bimbi nati con “ Sindrome di Moebius ”, una malattia rara e poco conosciuta che “congela” l’espressività del viso. Tutto ciò grazie a Renzo de Grandi, il genitore di una bimba nata con la sindrome, che 25 anni fa fondò a Muggiò l’ Associazione Italiana Sindrome di Moebius ODV (AISMO) per unire le speranze e le sorti di pazienti, famiglie, medici e ricercatori. Una storia emblematica di tenacia e orgoglio italiano. Un percorso di sofferenza, ricerca, resilienza, conquiste e riscatto. Tutto comincia nel 1997 con la nascita di Giulia, una bimba dalle caratteristiche del viso inconsuete: non sorride, non muove gli occhi, non mostra espressioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’associazione che dona il sorriso. Aismo festeggia i suoi 25 anni. Una vita serena per i piccoli pazienti

