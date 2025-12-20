L’Ascoli torna al solito schema Obiettivo chiudere l’anno al meglio

L’Ascoli vuole conquistare una vittoria da dedicare al presidentissimo Costantino Rozzi. Sarà una giornata particolarmente carica di significato per i bianconeri di Tomei che domani contro il Campobasso proveranno a conquistare il decimo successo in campionato. Il match con i lupi dell’ex socio Matt Rizzetta costituirà un’occasione imperdibile per chiudere il 2025 in bellezza. Nelle scelte tattiche che il timoniere del Picchio sta vagliando proprio in queste ore c’è il più che probabile ritorno al super offensivo 4-2-3-1 che permetterà alla squadra di scendere in campo con una trazione anteriore di certo superiore rispetto a quella vista a Guidonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

