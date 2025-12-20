L’Arezzo frena in Sardegna | solo un pari contro la Torres vetta ancora vicina
L'Arezzo non riesce a recuperare la testa della classifica, nonostante il turno di riposo osservato dal Ravenna. Nella trasferta in Sardegna, in casa della Torres, ultima in classifica, la squadra di Bucchi – oggi squalificato e sostituito in panchina da Gianpieretti – conquista un pareggio che la avvicina soltanto alla capolista. La Torres passa in vantaggio all'8' approfittando di una deviazione corta di Venturi, sulla quale si avventa Starita che, da due passi, realizza l'1-0. Dopo appena un minuto la panchina amaranto chiede la revisione per un presunto fallo da rigore in area della Torres ai danni di Righetti, ma l'arbitro conferma la decisione iniziale e lascia proseguire il gioco.
