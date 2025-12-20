L’annuncio di Nordio | Dopo il referendum metteremo mano al processo penale | garantismo e certezza della pena

Dopo il referendum sulla separazione delle carriere, previsto per marzo prossimo, il governo metterà mano alla riforma del processo penale. L’obiettivo è quello di rendere il processo più garantista, di assicurare una certezza delle pena e di puntare alla riabilitazione del condannato Tutti principi inseriti nella Costituzione che oggi il ministro della giustizia, Carlo Alberto Nordio. Le parole di Nordio. Dopo la parentesi del referendum “metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d’argento della Resistenza, che era il professor Vassalli”: lo ha ribadito ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un video-intervento alla giornata conclusiva congresso di Nessuno tocchi Caino nel carcere Beccaria a Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

