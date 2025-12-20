L’annuncio di Nordio | Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale Tornerà ai suoi primordi ispirati a Vassalli

«Quando avremo chiuso la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d’argento della resistenza, che era il professor Vassalli». Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante un videointervento alla giornata conclusiva del nono congresso di Nessuno tocchi Caino in corso al teatro Puntozero del carcere Beccaria a Milano. «Vi assicuro che stiamo lavorando per un nuovo codice di procedura penale che enfatizzi i momenti del garantismo », ha aggiunto. Presunzione di innocenza e certezza di una pena. 🔗 Leggi su Open.online

