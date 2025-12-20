L’anno d’oro di Cerasuolo da Singapore alla Polonia | Sto realizzando un sogno

Imola, 20 dicembre 2025 – È tutto d’oro il 2025 di Simone Cerasuolo. A luglio la conquista dell’alloro iridato nei 50 metri rana a Singapore e qualche giorno fa la vittoria continentale, nella stessa specialità, agli europei in vasca corta di Polonia. Cinque mesi in copertina per l’atleta dell’Imolanuoto e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro dopo anni di sacrifici. Gioie da assaporare un poco alla volta, come le cose più buone, mettendo nel mirino i Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028. Cerasuolo mi definisca con un aggettivo il suo anno da incorniciare. “Ne userei due: sorprendente ed emozionante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’edizione 2025 dei Gazzetta Sports Awards, la cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze dello sport italiano, Simone Cerasuolo è stato premiato “Atleta Rivelazione dell’Anno” - categoria Powered by Unipol - da Simona Ruggieri, Responsabile S x.com

