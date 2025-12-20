Lancia un coltello al compagno Scatta la misura poi la revoca Ha agito per legittima difesa
Pistoia, 20 dicembre 2025 – Le liti tra i due erano all’ordine del giorno. Spesso ad innescarle era la gelosia di lui. Come la sera dello scorso quattro novembre quando lei rincasando era stata aggredita dal compagno. In quell’occasione a far scattare la rabbia di lui sarebbe stata un’uscita tra amiche e il rientro a casa ad un’ora tarda. Per questo l’uomo, un cinquantenne italiano, avrebbe strattonato violentemente la sua compagna, coetanea, afferrandola per un braccio e l’avrebbe tirata, trascinandola per i capelli. Ma quella volta anche lei lo avrebbe assalito e lo avrebbe fatto afferrando un coltello da cucina, lanciandoglielo alle spalle e colpendolo in testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lancia un coltello al compagno. Scatta la misura, poi la revoca. “Ha agito per legittima difesa”.
