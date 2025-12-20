' L' amico ritrovato' al Teatro al Parco
di Fred Uhlmantraduzione, adattamento e regia di Ciro Masellacon Ciro Masella e Filippo LaiLuci Max MugnaiScena Aldo ZuccoCostumi Chiara Lanzillottaproduzione UthopiaAcquista subito il bigliettoUna delle più belle storie mai scritte, un classico della nostra letteratura, un racconto magistrale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Bimbo si perde mentre gioca al parco: ritrovato dalla polizia
Leggi anche: 'Mi sa che tocca a noi' al Teatro al Parco
'L'amico ritrovato' al Teatro al Parco - Una delle più belle storie mai scritte, un classico della nostra letteratura, un racconto magistrale, “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman è la storia di una grande amicizia “del cuore” messa a dura ... parmatoday.it
Ritardatari dei regali e svogliati dello shopping ecco il salva Natale del Mode! Se vi siete scordati del cugino di secondo grado, dell’amico ritrovato, della nonna del vostro ex o semplicemente volete una buona birra e una sexy maglietta, ecco qui la solu - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.