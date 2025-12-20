L’allarme del presidente della Federazione internazionale sci Eliasch | A Livigno c’è poca neve sono preoccupato

Ci sarà neve a sufficienza, a Livigno, per garantire le gare qui programmate durante le Olimpiadi di Milano-Cortina? Per ora il timore c’è, è solo un timore, ma a quanto sembra sufficientemente forte da spingere non certo una figura secondaria dello sci mondiale come il presidente della F is, la Federazione internazionale sci, lo svedese Johan Eliasch,  a rompere il riserbo e a esprimerlo coralmente. La principale fonte di preoccupazione è, appunto, la sede di Livigno, che deve ospitare le gare di snowboard e sci freestyle.  LIVIGNO: inaugurata la nuova seggiovia ALTAVISTA - foto (ANSAANP) "C’è molto lavoro da fare”  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’allarme del presidente della Federazione internazionale sci Eliasch: "A Livigno c’è poca neve, sono preoccupato”

