Ultima giornata del girone di andata con l’ AlbinoLeffe che ospita l’ Alcione Milano. Una gara molto delicata per la squadra seriana, reduce dalla batosta di Trieste e scivolata in zona play-out anche a causa delle notevoli distrazioni nella fase difensiva, che non fanno il paio con una fase offensiva buona. Le quattro sconfitte consecutive con le big del campionato hanno dato il là ad una serie nera. Il momento lo analizza il Direttore Generale, Simone Farina che dice: "Il momento non è semplice. I risultati delle ultime settimane non rispecchiano le aspettative Ma nel calcio i numeri contano e nelle ultime 11 gare si è vinto una sola volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’AlbinoLeffe vuole uscire dalla crisi nera dopo un “poker“ di sconfitte: "Serve equilibrio"

