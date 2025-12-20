C’è un ritorno alle origini che sta caratterizzando il Natale 2025, un desiderio di autenticità e calore che ci porta a guardare dentro la dispensa della cucina piuttosto che negli scaffali dei grandi magazzini. È la riscoperta dell’ a lbero goloso, una tradizione che affonda le radici nel passato e che oggi torna prepotentemente di moda sotto l’etichetta del “Cozy Living”. Non stiamo parlando di appendere semplici caramelle commerciali ai rami dell’abete, ma di una vera e propria ricerca estetica e artigianale che unisce il piacere della vista a quello dell’olfatto, trasformando l’albero di Natale in un’esperienza multisensoriale che profuma la casa per settimane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Albero “goloso” e il grande ritorno delle decorazioni edibili e naturali

Leggi anche: L’albero di Natale personalizzato di Valentina Ferragni: il significato delle decorazioni

Leggi anche: Carta da découpage in fibre naturali per decorazioni creative e sostenibili

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

DadCook. Julia Gartha · Holiday Season (Instrumental). Non avete tempo ma volete stupire tutti Ecco il mio Albero di Sfoglia alla Marmellata: croccante, goloso e super scenografico! Bastano due rotoli di sfoglia rettangolare e la vostra marmellata preferita p - facebook.com facebook