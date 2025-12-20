Ladro in azione a Spaccanapoli l' irruzione nel locale Gli Sfizi di Napoli immortalata dalle telecamere

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano circa le 3.30 del mattino di venerdì 19 dicembre quando un uomo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, ha fatto irruzione dalla finestra del locale “Gli sfizi di Napoli” di via Benedetto Croce 53. In poco tempo ha cercato di razziare tutto ciò che poteva, portando via il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

ladro in azione a spaccanapoli l irruzione nel locale gli sfizi di napoli immortalata dalle telecamere

© Napolitoday.it - Ladro in azione a Spaccanapoli, l'irruzione nel locale "Gli Sfizi di Napoli" immortalata dalle telecamere

Leggi anche: Rissa fuori dal locale. L'aggressione immortalata dalle telecamere

Leggi anche: Immortalata dalle telecamere mentre blocca le scale mobili. Torresi: "Basta, ora le multe"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ladro azione spaccanapoli irruzioneLadro in azione a Spaccanapoli, l'irruzione nel locale "Gli Sfizi di Napoli" immortalata dalle telecamere - 30 del mattino di venerdì 19 dicembre quando un uomo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, ha fatto irruzione dalla finestra del locale “Gli sfizi di Napoli” di via ... napolitoday.it

ladro azione spaccanapoli irruzioneMarano, ladri in azione: irruzione mascherata in un ristorante di cucina orientale - Irruzione dei ladri, l'altra sera, in un ristorante di cucina giapponese e cinese di via San Rocco, a Marano, dove persone mascherate hanno fatto irruzione dopo aver divelto la ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.