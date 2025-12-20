Ladro in azione a Spaccanapoli l' irruzione nel locale Gli Sfizi di Napoli immortalata dalle telecamere
Erano circa le 3.30 del mattino di venerdì 19 dicembre quando un uomo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, ha fatto irruzione dalla finestra del locale “Gli sfizi di Napoli” di via Benedetto Croce 53. In poco tempo ha cercato di razziare tutto ciò che poteva, portando via il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
