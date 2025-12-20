Una banda di ladri approfittando dell'assenza del proprietario di casa, via per la morte della moglie appena morta, hanno svaligiato un hotel-casa di Lido Camaiore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ladri svaligiano casa in via Lago Isoletta: ingente il bottino

Leggi anche: Sannazzaro de’ Burgondi, ladri in pieno giorno: 200 euro il bottino ma casa devastata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ladri in casa e spaccate nelle auto, serie di colpi tra Sant’Apollinare e Granzette: caccia ai banditi; Ladri 'affamati' svaligiano un asilo: hanno portato via il pesce e altre provviste in frigorifero.

Ladri svaligiano casa e hotel mentre il marito è via per il lutto della moglie: bottino da 200 mila euro in Versilia - Una banda di ladri approfittando dell'assenza del proprietario di casa, via per la morte della moglie appena morta, hanno svaligiato un hotel- fanpage.it