Ladri in azione ad Agropoli e Cicerale truffatori allo sbaraglio a Monte San Giacomo

Negli ultimi giorni, il territorio ha registrato alcuni episodi di criminalità che hanno coinvolto diverse località. A Agropoli e Cicerale si sono verificati tentativi di furto, mentre a Monte San Giacomo si sono segnalati truffatori in azione. La situazione richiede attenzione e vigilanza da parte delle autorità e dei cittadini. Non c'è pace per il nostro territorio: dopo gli ultimi episodi registrati ad Agropoli, i ladri hanno preso di mira Cicerale.

Non c'è pace per il nostro territorio: dopo gli ultimi episodi registrati ad Agropoli, i ladri hanno preso di mira Cicerale. I malviventi si spostano su di una vettura di grossa cilindrata di colore nero, come testimoniato da numerosi residenti delle zone interessate ai furti e ai tentati furti.

