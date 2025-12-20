Pesaro, 20 dicembre 2025 – Piccolo furto, ma allarme grosso. Tutto il contrario di quello dei giorni scorsi a Villa Margherita ai danni della famiglia Ceccolini. I ladri sono andati un paio di notti fa dentro la fabbrica della Scavolini a Chiusa di Ginestreto. Il bottino è valutabile tra i 7-8mila euro fino ad arrivare a 20mila perché i malviventi hanno portato via un centinaio di metri di cavi di rame. Allarme tra gli imprenditori di zona. L’allarme però è grosso perché questa incursione ha messo in stato di allerta un po’ tutti gli imprenditori della zona in quanto l’area, per mancanza di pattuglie, non è molto protetta anche per difficoltà oggettive: capannoni produttivi in vie secondarie, poco illuminate e per nulla trafficate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri alla Scavolini, bottino: non cucine ma cavi di rame per migliaia di euro

Leggi anche: I ladri nella villa di Pinamonti, bottino da migliaia di euro: "In casa c'erano i miei figli con la babysitter"

Leggi anche: I ladri tornano a Torre Makauda: rubati cavi di rame della struttura alberghiera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La famiglia è in cucina, i ladri in camera - Giovedì sera, in via Carducci a Castelraimondo, è stato messo a segno un colpo intorno alle 23, ... ilrestodelcarlino.it