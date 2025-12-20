Laboratorio Caritas Nerbini | Scelta sofferta Risorse su altri servizi

Non si torna indietro. La decisione della Caritas di chiudere il Laboratorio di via Magnolfi a fine gennaio 2026 ha scombussolato le speranze di chi ci ha lavorato e di chi ha trovato un argine alle proprie fragilità. Ci hanno provato a far sentire la loro voce con una petizione e con le lettere, ma per la Caritas non c’erano altre strade percorribili. Una decisione sofferta, è stato ammesso dallo stesso presidente della Fondazione diocesana, ma necessaria per destinare le risorsea rafforzare altri servizi e raggiungere più persone. Il vescovo Giovanni Nerbini in dialogo con la Caritas ha voluto comprendere la vicenda e quali soluzioni fossero praticabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

