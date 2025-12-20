Laboratorio Caritas Nerbini | Scelta sofferta Risorse su altri servizi
Non si torna indietro. La decisione della Caritas di chiudere il Laboratorio di via Magnolfi a fine gennaio 2026 ha scombussolato le speranze di chi ci ha lavorato e di chi ha trovato un argine alle proprie fragilità. Ci hanno provato a far sentire la loro voce con una petizione e con le lettere, ma per la Caritas non c’erano altre strade percorribili. Una decisione sofferta, è stato ammesso dallo stesso presidente della Fondazione diocesana, ma necessaria per destinare le risorsea rafforzare altri servizi e raggiungere più persone. Il vescovo Giovanni Nerbini in dialogo con la Caritas ha voluto comprendere la vicenda e quali soluzioni fossero praticabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Accordo tra Comune e sindacati. Meno risorse, ma i servizi restano: "I tagli su spese non essenziali"
Leggi anche: Laboratorio Caritas, la chiusura si avvicina. Via Magnolfi più povera
Laboratorio Caritas. Nerbini: Scelta sofferta. Risorse su altri servizi; Chiude il Laboratorio Caritas, “una scelta sofferta ma frutto di un ragionamento”.
Laboratorio Caritas. Nerbini: "Scelta sofferta. Risorse su altri servizi" - Il vescovo sulla chiusura dello spazio di via Magnolfi a fine gennaio "Soldi spostati su progetti che permettono di sostenere più persone". lanazione.it
Laboratorio Caritas, la chiusura si avvicina. Via Magnolfi più povera - Prato, a fine gennaio si abbasserà il bandone di uno spazio importante per l’inclusione e l’inserimento lavorativo. msn.com
Un flash mob per salvare il Laboratorio della Caritas - facebook.com facebook
Laboratorio Caritas, la chiusura si avvicina. Via Magnolfi più povera x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.