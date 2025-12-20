La Zenith punta al trono Oggi c’è il San Giuliano
Ultima partita del girone di andata, in Eccellenza, per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 la formazione amaranto ospiterà al ‘Chiavacci’ il San Giuliano, squadra tornata in corsa nelle ultime settimane per un posto al sole in zona play off e attualmente in sesta piazza con 21 punti (8 in meno dei pratesi, solitari al secondo posto nel girone A). Una partita, insomma, da non sottovalutare per il sodalizio di via del Purgatorio, che ci tiene a chiudere al meglio la prima parte della stagione: "Affronteremo una squadra che per ora ha fatto meno di quel che poteva fare con la rosa a disposizione, ma che nelle ultime partite ha cambiato passo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
