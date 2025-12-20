La vittoria di Meloni nell’Ue | la stampa internazionale celebra il ruolo decisivo della premier

La recente convergenza del Consiglio europeo sulle posizioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha suscitato attenzione internazionale. La stampa estera ha evidenziato il ruolo decisivo della premier su temi come il trattato Mercosur e il conflitto in Ucraina. Questa dinamica rafforza la posizione dell’Italia nel contesto europeo, sottolineando l’importanza di un dialogo equilibrato e di una leadership stabile. La vittoria di Meloni nell’Ue rappresenta un punto di svolta nella politica europea.

Come era prevedibile, ha superato i confini italiani la notizia della convergenza del Consiglio europeo sulle posizioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sia sul trattato Mercosur che sul conflitto in Ucraina. Stamattina importanti quotidiani internazionali sono usciti in edicola riconoscendo il ruolo di “kingmaker” della premier, compresi quelli decisamente non vicini alla visione dei conservatori. E tra coloro che titolano “La vittoria di Meloni nell’Ue, Il Primo Ministro italiano impone il rinvio del Mercosur e blocca l’uso di risorse russe, evitando tensioni con il suo partner di coalizione” c’è anche il quotidiano spagnolo La Vanguardia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “La vittoria di Meloni nell’Ue”: la stampa internazionale celebra il ruolo decisivo della premier Leggi anche: La stampa internazionale celebra Sinner dopo la vittoria alle Atp Finals Leggi anche: La stampa italiana e internazionale celebra il Maestro Sinner Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni torna in conferenza stampa dopo due anni (ma risponde solo a due domande) - A sorpresa, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la legge di Bilancio, in conferenza stampa si è presentata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. ilfoglio.it #tagada Le critiche di Vittoria Baldino (M5S) alla premier Giorgia Meloni sulla manovra x.com Le parole di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio Italiano, sulla vittoria della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell'Unesco - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.