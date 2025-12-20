La verità di Antonio Medugno su Signorini Corona intervista l’ex gieffino e anticipa accuse pesantissime
Milano, 20 dicembre 2025 – “Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia. La verità lunedì 22”. Travolto dal ‘caso Signorini’, l’ex gieffino Antonio Medugno annuncia la sua intervista a Fabrizio Corona, dove – assicura – racconta per filo e per segno cos’è successo con il direttore di Chi. La puntata di Falsissimo che ospita il modello e influencer – già registrata – andrà in onda appunto lunedì. Lo conferma l’ex fotografo dei vip che promette nuovi scoop e anticipa accuse pesantissime contro Signorini. “Parla in esclusiva con noi Antonio Medugno – scrive Corona in un post – e ci racconta di come è stato vittima di molestie, di abusi e di violenza sessuale, da parte del giornalista e conduttore del grande fratello, Alfonso Signorini”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
