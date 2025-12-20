La Vedova scaltra | Goldoni al Politeama
Da ricordare al Politeama oggi alle 21 e domani alle 16 La vedova scaltra, la commedia di Carlo Goldoni che, nella regia di Giancarlo Marinelli, diventa uno spettacolo dal respiro internazionale con un cast di spessore, impreziosito dalla partecipazione vocale di Jean Reno. Un’avventura d’amore, di cappa e di spada, che ci riporterà nella Venezia del Settecento fra intrighi, travestimenti e giochi d’amore. Al centro della nota storia scritta da Goldoni nel 1748, eppure così attuale quando anticipa i temi dell’emancipazione femminile, spicca un’attrice di grande presenza scenica come Caterina Murino (foto) nel ruolo di Rosaura, giovane vedova veneziana che si ritrova al centro delle attenzioni di quattro pretendenti stranieri: Milord Runebif (inglese), Monsieur Le Bleau (francese), Don Alvaro (spagnolo) e il Conte di Bosco Nero (italiano), interpretati da Mino Manni, Patrizio Cigliano, Giorgio Borghetti, Lorenzo Volpe, affiancati da Enrico Bonavera, nel ruolo del fido Arlecchino e da Serena Marinelli nella parte della cameriera francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
