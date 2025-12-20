Da ricordare al Politeama oggi alle 21 e domani alle 16 La vedova scaltra, la commedia di Carlo Goldoni che, nella regia di Giancarlo Marinelli, diventa uno spettacolo dal respiro internazionale con un cast di spessore, impreziosito dalla partecipazione vocale di Jean Reno. Un’avventura d’amore, di cappa e di spada, che ci riporterà nella Venezia del Settecento fra intrighi, travestimenti e giochi d’amore. Al centro della nota storia scritta da Goldoni nel 1748, eppure così attuale quando anticipa i temi dell’emancipazione femminile, spicca un’attrice di grande presenza scenica come Caterina Murino (foto) nel ruolo di Rosaura, giovane vedova veneziana che si ritrova al centro delle attenzioni di quattro pretendenti stranieri: Milord Runebif (inglese), Monsieur Le Bleau (francese), Don Alvaro (spagnolo) e il Conte di Bosco Nero (italiano), interpretati da Mino Manni, Patrizio Cigliano, Giorgio Borghetti, Lorenzo Volpe, affiancati da Enrico Bonavera, nel ruolo del fido Arlecchino e da Serena Marinelli nella parte della cameriera francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Vedova scaltra: Goldoni al Politeama

Leggi anche: ? La Vedova Scaltra di Goldoni al Quirino: Caterina Murino Incarna la Rivoluzione Femminile

Leggi anche: "La vedova scaltra": l’eleganza e l’ironia di Goldoni al Teatro Verdi di Fiorenzuola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Vedova scaltra: Goldoni al Politeama; La Vedova Scaltra di Carlo Goldoni con Caterina Murino al Teatro Politeama Pratese; La vedova scaltra di Goldoni con Caterina Murino in scena al Politeama; Caterina Murino al Politeama è La vedova scaltra nella commedia di Carlo Goldoni.

La Vedova scaltra: Goldoni al Politeama - Da ricordare al Politeama oggi alle 21 e domani alle 16 La vedova scaltra, la commedia di Carlo Goldoni che, nella regia di Giancarlo Marinelli, diventa uno spettacolo dal respiro internazionale con ... lanazione.it