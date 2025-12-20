La Vecchia | abbattuto il ponte sul Crostolo

È stato abbattuto a La Vecchia il ponte sul Crostolo che collegava via Monchio con la statale 63 nei pressi dell’area artigianale della frazione vezzanese. L’operazione è in fase di ultimazione e i lavori, iniziati questa settimana, saranno conclusi nei prossimi giorni. Il ponte sul torrente Crostolo era situato all’inizio di La Vecchia: per attraversarlo, provenendo con direzione da Reggio, era necessario svoltare verso sinistra. Era principalmente utilizzato come collegamento tra via Monchio e l’adiacente Ss63. L’intervento di demolizione è a carico (economicamente e operativamente) dell’azienda ‘Morani srl’ di Casina che dispone di un capannone proprio nella zona industriale di La Vecchia (nei pressi del ponte demolito). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

