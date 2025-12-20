Il calcio giocato si riprende giustamente la scena, ma c’è da presupporre per poco, considerando il persistere delle roventi e fondamentali questioni esterne al terreno di gioco. La squadra rossoverde, encomiabile fin dalla scorsa estate a non farsi travolgere dagli eventi, si prepara alla sfida sul campo della Pianese (domani ore 14.30, ultima del girone d’andata e del 2025). I tifosi la seguiranno in gran numero, possibile sold out dei 645 biglietti disponibili (chiusura prevendita alle 19 odierne). Oggi Fabio Liverani sarà in conferenza alle 12.30, dopo la rifinitura a porte chiuse. Lunedì prossimo (ore 11) Carlo Mammarella parlerà con i giornalisti per effettuare un bilancio del girone d’andata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Ternana domani sul campo della Pianese. Obiettivo: pensare solo al gioco e a fare punti

La Reggina si gode i tre punti, mister Torrisi: "Non potevamo pensare al gioco"

Birindelli contro il suo passato: "Emozione forte, ma in campo conta solo la Pianese"

Dove vedere Pianese-Ternana: data, orario e diretta; Pianese, Amey verso la Ternana: "Sfida tosta ma daremo tutto per portare a casa punti"; Martedì la ripresa, domenica Fere sul campo della Pianese per l'ultima di andata.

Lunedì Mammarella farà il bilancio del girone d'andata