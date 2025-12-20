La Ternana domani sul campo della Pianese Obiettivo | pensare solo al gioco e a fare punti
Il calcio giocato si riprende giustamente la scena, ma c’è da presupporre per poco, considerando il persistere delle roventi e fondamentali questioni esterne al terreno di gioco. La squadra rossoverde, encomiabile fin dalla scorsa estate a non farsi travolgere dagli eventi, si prepara alla sfida sul campo della Pianese (domani ore 14.30, ultima del girone d’andata e del 2025). I tifosi la seguiranno in gran numero, possibile sold out dei 645 biglietti disponibili (chiusura prevendita alle 19 odierne). Oggi Fabio Liverani sarà in conferenza alle 12.30, dopo la rifinitura a porte chiuse. Lunedì prossimo (ore 11) Carlo Mammarella parlerà con i giornalisti per effettuare un bilancio del girone d’andata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La Reggina si gode i tre punti, mister Torrisi: "Non potevamo pensare al gioco"
Leggi anche: Birindelli contro il suo passato: “Emozione forte, ma in campo conta solo la Pianese”
La Ternana domani sul campo della Pianese. Obiettivo: pensare solo al gioco e a fare punti; Dove vedere Pianese-Ternana: data, orario e diretta; Pianese, Amey verso la Ternana: “Sfida tosta ma daremo tutto per portare a casa punti”; Martedì la ripresa, domenica Fere sul campo della Pianese per l’ultima di andata.
La Ternana domani sul campo della Pianese. Obiettivo: pensare solo al gioco e a fare punti - Lunedì Mammarella farà il bilancio del girone d’andata . lanazione.it
La Pianese si concentra sull’ostacolo Ternana. Amey: "Partita tosta ma noi vogliamo vincerla" - È la vigilia del difficile impegno contro la Ternana per una Pianese che però vuole proseguire nella sua striscia ... sport.quotidiano.net
Rassegna stampa – CdU – Le Fere in campo funzionano - Se c’è qualcosa che funziona nella Ternana in quest’ultimo periodo è la squadra. ternananews.it
Ternana in campo domani, alle 14,30, contro il Bra dopo i 5 punti di penalizzazione che hanno scosso e non poco l'ambiente. La presidente Claudia Rizzo conferma comunque la volontà della società di andare avanti, mantenendo gli impegni, ma cambiando - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.