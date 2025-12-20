La telefonata a Lula e la svolta alle tre. Così Giorgia ha convinto Ursula e Berlino.

Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, lei ha partecipato con Giorgia Meloni al Consiglio Europeo. Partiamo dall'immigrazione. È vero che siamo a un cambio di passo in Europa? "Sì, il modello Meloni si sta facendo strada. Sulla lista dei Paesi sicuri, che farà ripartire i centri in Albania, ormai ci siamo e così metteremo a riparo le espulsioni dalle sentenze della magistratura politicizzata. Sul regolamento rimpatri, che addirittura darà l'ok ai centri per i rimpatri in territori extra europei, ci vorrà più tempo ma siamo fiduciosi. A Bruxelles c'è stato il consueto vertice sull'immigrazione con i 15 Paesi volonterosi, un format che Giorgia presiede insieme a Danimarca e Olanda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

