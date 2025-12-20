La Stosa a Genova! Voglia di riscatto Totaro | Ora chiudiamo bene l’anno

Si conclude a Genova il 2025 sportivo della Stosa. Oggi pomeriggio alle 19 (diretta integrale del match sulla pagina YouTube della Virtus) la formazione senese scende in campo sul parquet del PalaWaterfront per affrontare la Elah Acquario di Genova. Si tratta della classica partita trappola per i rossoblu che di fronte si ritrovano il fanalino di coda del girone, reduce dalla sconfitta sanguinosa contro Grantorino che fino alla settimana scorsa era ancora a secco di vittorie in campionato. A causa di quel ko adesso Genova è ultima in classifica con 2 punti all’attivo e arriva al match odierno con una serie aperta di 9 sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

