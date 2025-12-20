La storica Casina Vignola Boccapaduli rinasce come infopoint culturale per turisti

Uno storico edificio di Roma che torna a splendere. Dopo i lavori di restauro e un processo di riqualificazione e allestimento dell'edificio, apre il nuovo spazio della Casina Vignola Boccapaduli, in piazza di Porta Capena, a pochi metri da dove sorgeva l'antica porta di accesso alla via Appia.

(askanews) – Dopo un accurato lavoro di restauro e un processo di riqualificazione e allestimento dell'edificio, a Roma apre il nuovo spazio della Casina Vignola Boccapaduli, edificio st ...

A Porta Capena riapre la Casina Vignola Boccapaduli, edificio storico restituito alla città come punto informativo e culturale tra Appia Antica e Area Archeologica Centrale.

